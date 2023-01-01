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Samsung Galaxy Z Flip 5 против OnePlus 9 Pro

81 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
VS
76 из 100
OnePlus 9 Pro
Samsung Galaxy Z Flip 5
OnePlus 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Flip 5 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (65W vs 25W)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 24% выше плотность пикселей (525 vs 425 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 5
vs
9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 192 Гц
Время отклика - 41.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
879 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 163.2 мм
Ширина 71.9 мм 73.6 мм
Толщина 6.9 мм 8.7 мм
Вес 187 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 5
85.5%
9 Pro +6%
90.3%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Flip 5 и OnePlus 9 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 660
Частота GPU 680 МГц 840 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
3637
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 5 +67%
1360131
9 Pro
814099
CPU - 208536
GPU - 313189
Memory - 134169
UX - 155377
Total score 1360131 814099
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
5707
Пиковая температура корпуса - 45.6 °C
Stability - 58%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5707
PCMark 3.0
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
11501
Web score - 8558
Video editing - 6052
Photo editing - 28473
Data manipulation - 9708
Writing score - 15838
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 OxygenOS 13
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Объем 3700 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:19 ч.
Просмотр видео - 12:04 ч.
Игры - 04:57 ч.
Режим ожидания - 113 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
31:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 5 vs OnePlus 9 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3.3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 140°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (PureCel)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 5
н/д
9 Pro
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Март 2021 года
Дата начала продаж Август 2023 года Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Samsung Galaxy Z Flip 5, а если камера, коммуникации и корпус – то OnePlus 9 Pro.

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