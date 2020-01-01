Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy Z Flip с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.