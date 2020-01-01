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Samsung Galaxy Z Flip против S10 Plus

Самсунг Галакси Z Flip
Samsung Galaxy Z Flip
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy Z Flip с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (787 и 704 баллов)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3300 мАч
  • На 7% лучшая автономность (91 vs 85 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (800 против 598 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 23% выше плотность пикселей (522 vs 425 PPI)
  • Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Z Flip
598 нит
Galaxy S10 Plus +34%
800 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167.3 мм 157.6 мм
Ширина 73.6 мм 74.1 мм
Толщина 7.2 мм 7.8 мм
Вес 183 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip
82.5%
Galaxy S10 Plus +6%
87.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц Kryo 485 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485 Silver) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 687 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Z Flip +15%
458016
Galaxy S10 Plus
396942

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки 32.9 ГБ 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Flip +23%
14:12 ч.
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Flip
14:47 ч.
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Flip +25%
27:55 ч.
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 4320 x 2432
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 16 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy Z Flip
н/д
Galaxy S10 Plus
75.2 дБ
Музыка
Звонок
Galaxy Z Flip
н/д
Galaxy S10 Plus
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10 Plus, а если производительность – то Samsung Galaxy Z Flip.

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