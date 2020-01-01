Samsung Galaxy Z Flip против S10 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy Z Flip с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Смартфон на 1 год новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.1
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (787 и 704 баллов)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3300 мАч
- На 7% лучшая автономность (91 vs 85 часов)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 34% выше максимальная яркость экрана (800 против 598 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 23% выше плотность пикселей (522 vs 425 PPI)
- Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy S10 Plus
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2636 пикселей
|1440 x 3040 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|19:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167.3 мм
|157.6 мм
|Ширина
|73.6 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.2 мм
|7.8 мм
|Вес
|183 грамма
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото
|Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц Kryo 485 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485 Silver)
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP12
|GPU-ядер
|-
|12
|Частота GPU
|687 МГц
|720 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip +12%
787
704
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip +9%
2745
2525
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Z Flip +15%
458016
396942
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 8 (#54 и #80)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|32.9 ГБ
|46.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да, Qi/PMA (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Flip +23%
14:12 ч.
11:49 ч.
Время просмотра видео
14:47 ч.
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Flip +25%
27:55 ч.
22:00 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.4
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
109
Galaxy S10 Plus +5%
114
Качества видео
Galaxy S10 Plus +1%
97
Итоговая оценка камеры
105
Galaxy S10 Plus +4%
109
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|16
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
75.2 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
84.2 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|0.516 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.55 Вт/кг
|1.582 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S10 Plus, а если производительность – то Samsung Galaxy Z Flip.
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