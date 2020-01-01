Samsung Galaxy Z Flip против S20 Ultra
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy Z Flip с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip
- Весит на 37 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 4x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
- На 51% выше максимальная яркость экрана (901 против 598 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Тонкие рамки – на 7.4% выше полезная площадь экрана
- На 20% выше плотность пикселей (511 vs 425 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy S20 Ultra
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2636 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|425 точек на дюйм
|511 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167.3 мм
|166.9 мм
|Ширина
|73.6 мм
|76 мм
|Толщина
|7.2 мм
|8.8 мм
|Вес
|183 грамма
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото
|Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц Kryo 485 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485 Silver)
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|687 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
787
Galaxy S20 Ultra +17%
919
Geekbench 5 (многоядерный)
2745
Galaxy S20 Ultra +6%
2902
AnTuTu Benchmark 8
458016
Galaxy S20 Ultra +15%
527315
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#54 и #24)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|32.9 ГБ
|23.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (100% за 80 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Flip +37%
14:12 ч.
10:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Flip +15%
14:47 ч.
12:53 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Flip +14%
27:55 ч.
24:20 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 4x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 3872
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.65"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
109
Качества видео
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|16
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.37 Вт/кг
|0.32 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.55 Вт/кг
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.
Опрос
1 (11.1%)
8 (88.9%)
Всего проголосовало: 9
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