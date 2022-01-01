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Samsung Galaxy Z Flip против S22 Plus

Самсунг Галакси Z Flip
VS
Самсунг Галакси С22 Плюс
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy Z Flip с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 193% выше максимальная яркость экрана (1754 против 599 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3300 мАч
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 425 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 145 Гц -
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Z Flip
599 нит
Galaxy S22 Plus +193%
1754 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 167.3 мм 157.4 мм
Ширина 73.6 мм 75.8 мм
Толщина 7.2 мм 7.6 мм
Вес 183 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Сеяющий аметист, Черный бриллиант, Зеркальное золото Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip
82.5%
Galaxy S22 Plus +7%
88.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip и Самсунг Галакси С22 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 640 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 687 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1036 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip
528209
Galaxy S22 Plus +72%
907183
CPU 124835 219050
GPU 197609 388639
Memory 90704 147516
UX 111276 149456
Total score 528209 907183
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Flip
2121
Galaxy S22 Plus +226%
6918
Stability 73% 64%
Graphics test 12 FPS 41 FPS
Graphics score 2121 6918
PCMark 3.0 score - 12913
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 4.1
Размер системы из коробки 32.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:27 ч. -
Просмотр видео 10:08 ч. -
Игры 03:14 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
Galaxy Z Flip
26:01 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 3872 x 2592
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip
86.4 дБ
Galaxy S22 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.37 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.55 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.

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