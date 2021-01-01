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Samsung Galaxy Z Flip3 5G против Apple iPhone XS Max

Самсунг Галакси Z Flip3 5G
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Samsung Galaxy Z Flip3 5G
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip3 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (938 против 655 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 2 года и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 14% лучшая автономность (79 vs 69 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip3 5G
vs
iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.4:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 85.41%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 98.8%
ШИМ (PWM) 242 Гц 240 Гц
Время отклика 6.5 мс 11.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Z Flip3 5G +43%
938 нит
iPhone XS Max
655 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 157.5 мм
Ширина 72.2 мм 77.4 мм
Толщина 6.9 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 208 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip3 5G
84.7%
iPhone XS Max +1%
85.41%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip3 5G и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A12 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 840 МГц 1100 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip3 5G +60%
853540
iPhone XS Max
533099
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 12 (С обновлением до iOS 15.0)
Оболочка UI One UI 3.5 -
Размер системы из коробки 29 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 03:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Flip3 5G
10:00 ч.
iPhone XS Max +11%
11:06 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Flip3 5G
11:47 ч.
iPhone XS Max +17%
13:43 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Flip3 5G +12%
18:01 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip3 5G vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip3 5G +15%
88.6 дБ
iPhone XS Max
77.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2021 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.86 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 25 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip3 5G более удачной покупкой.

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