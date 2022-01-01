Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip 3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.