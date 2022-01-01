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Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против Huawei Mate 40 Pro

Самсунг Галакси Z Flip3 5G
VS
Хуавей Мейт 40 Про
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Huawei Mate 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip 3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (926 против 800 нит)
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 46% лучшая автономность (101 vs 69 часов)
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 3 5G
vs
Mate 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 97.5%
ШИМ (PWM) 242 Гц 367 Гц
Время отклика 6.5 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Z Flip 3 5G +16%
926 нит
Mate 40 Pro
800 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 162.9 мм
Ширина 72.2 мм 75.5 мм
Толщина 6.9 мм 9.1 мм
Вес 183 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 3 5G
84.7%
Mate 40 Pro +11%
94.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip3 5G и Хуавей Мейт 40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Kirin 9000 5G
Макс. частота 2840 МГц 3130 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.54 ГГц: Cortex-A77
- 1 ядро по 3.13 ГГц: Cortex-A77
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP24
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 3 5G
695602
Mate 40 Pro +9%
756290
CPU 206991 194527
GPU 227511 280796
Memory 138296 146761
UX 123353 140303
Total score 695602 756290
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% 49%
Graphics test 27 FPS 34 FPS
Graphics score 4616 5800
PCMark 3.0 score 13700 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10.0
Оболочка UI One UI 4.1 EMUI 11
Размер системы из коробки 29 ГБ 18.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да, HUAWEI SuperCharge (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Flip 3 5G
10:00 ч.
Mate 40 Pro +42%
14:24 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Flip 3 5G
11:47 ч.
Mate 40 Pro +43%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Flip 3 5G
18:01 ч.
Mate 40 Pro +30%
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vs Huawei Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 20 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 3872 4160 x 3120
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 3 5G +1%
88.6 дБ
Mate 40 Pro
87.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.86 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Huawei Mate 40 Pro, а если дисплей и программное обеспечение – то Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

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