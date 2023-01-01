Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против Galaxy A13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip 3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 58% выше максимальная яркость экрана (926 против 586 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- Dynamic AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
- На 70% лучшая автономность (34:21 vs 20:09 часов)
- Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|21.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|426 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|850 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
|83.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|95.3%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|6.5 мс
|33 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1257:1
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|165.1 мм
|Ширина
|72.2 мм
|76.4 мм
|Толщина
|6.9 мм
|8.8 мм
|Вес
|183 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый
|Черный, Синий, Персиковый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G52 MP1
|Частота GPU
|840 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~126 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Flip 3 5G +543%
977
152
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Flip 3 5G +480%
3407
587
|CPU
|206991
|35523
|GPU
|227511
|24759
|Memory
|138296
|30778
|UX
|123353
|33751
|Total score
|695602
|124810
|Пиковая температура корпуса
|39.1 °C
|39.8 °C
|Stability
|71%
|97%
|Graphics test
|27 FPS
|3 FPS
|Graphics score
|4584
|507
|Web score
|12115
|4823
|Video editing
|7694
|4773
|Photo editing
|29811
|7486
|Data manipulation
|10602
|3236
|Writing score
|16729
|4994
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|One UI Core 5.0
|Размер системы из коробки
|29 ГБ
|16.5 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (27% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:18 ч.
|Веб-серфинг
|06:58 ч.
|11:49 ч.
|Просмотр видео
|09:12 ч.
|13:14 ч.
|Игры
|03:32 ч.
|06:54 ч.
|Режим ожидания
|64 ч.
|122 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 3 5G от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|-
|LTE Cat*
|20
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.86 Вт/кг
|0.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.58 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip 3 5G более удачной покупкой.
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