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Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против Galaxy A13

Самсунг Галакси Z Flip3 5G
VS
Самсунг Галакси А13
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Samsung Galaxy A13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip 3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A13, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX8
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (926 против 586 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Dynamic AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A13
  • На 70% лучшая автономность (34:21 vs 20:09 часов)
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 3 5G
vs
Galaxy A13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED PLS TFT
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 850 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 83.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% 99.9%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 6.5 мс 33 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1257:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Flip 3 5G +58%
926 нит
Galaxy A13
586 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 165.1 мм
Ширина 72.2 мм 76.4 мм
Толщина 6.9 мм 8.8 мм
Вес 183 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IPX8 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый Черный, Синий, Персиковый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Flip 3 5G +2%
84.7%
Galaxy A13
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip3 5G и Самсунг Галакси А13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2840 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G52 MP1
Частота GPU 840 МГц 820 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 3 5G +457%
695602
Galaxy A13
124810
CPU 206991 35523
GPU 227511 24759
Memory 138296 30778
UX 123353 33751
Total score 695602 124810
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.1 °C 39.8 °C
Stability 71% 97%
Graphics test 27 FPS 3 FPS
Graphics score 4584 507
PCMark 3.0
Galaxy Z Flip 3 5G +180%
13731
Galaxy A13
4905
Web score 12115 4823
Video editing 7694 4773
Photo editing 29811 7486
Data manipulation 10602 3236
Writing score 16729 4994
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 29 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:58 ч. 11:49 ч.
Просмотр видео 09:12 ч. 13:14 ч.
Игры 03:32 ч. 06:54 ч.
Режим ожидания 64 ч. 122 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Flip 3 5G
20:09 ч.
Galaxy A13 +70%
34:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vs Samsung Galaxy A13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Flip 3 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* 20 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Flip 3 5G +6%
88.6 дБ
Galaxy A13
83.3 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.86 Вт/кг 0.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Flip 3 5G более удачной покупкой.

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