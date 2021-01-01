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Samsung Galaxy Z Flip 3 5G против S20 FE

Самсунг Галакси Z Flip3 5G
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
Samsung Galaxy S20 FE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Flip 3 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (926 против 738 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 5G
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 979 и 900 баллов
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3300 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Flip 3 5G
vs
Galaxy S20 FE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2636 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21.9:9 20:9
Плотность пикселей 426 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.7% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.3% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 6.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy Z Flip 3 5G +25%
926 нит
Galaxy S20 FE
738 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 159.8 мм
Ширина 72.2 мм 74.5 мм
Толщина 6.9 мм 8.4 мм
Вес 183 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Бежевый, Черный, Зеленый, Лавандовый Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Flip3 5G и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 990
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G77 MP11
Частота GPU 840 МГц 800 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Flip 3 5G +21%
689236
Galaxy S20 FE
569433
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки 29 ГБ 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 45 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vs Samsung Galaxy S20 FE
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 3840 x 2160
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 19
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.86 Вт/кг 0.341 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.58 Вт/кг 1.447 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy S20 FE, а если дисплей и производительность – то Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.

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