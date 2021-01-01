Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Z Fold 2 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 7.1-дюймового Oppo Find N, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.