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Samsung Galaxy Z Fold 2 против Note 20

Самсунг Галакси Z Fold 2
Samsung Galaxy Z Fold 2
VS
Самсунг Галакси Ноут 20
Samsung Galaxy Note 20

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Z Fold 2 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (724 против 611 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 53 мм уже
  • Весит на 87 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Z Fold 2 и Samsung Galaxy Note 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 7.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 22.5:9 20:9
Плотность пикселей 373 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.1% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Z Fold 2 +18%
724 нит
Galaxy Note 20
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 161.6 мм
Ширина 128.2 мм 75.2 мм
Толщина 6.9 мм 8.3 мм
Вес 279 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Бронзовый, Черный Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold 2 и Самсунг Галакси Ноут 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Plus Samsung Exynos 990
Архитектура 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.80 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 3100 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU - 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2400 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Z Fold 2 +21%
626796
Galaxy Note 20
518056

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI One UI 2.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки 35.4 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 33 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 2 vs Samsung Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.291 Вт/кг 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.453 Вт/кг 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и камера - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 2, а если коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy Note 20.

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