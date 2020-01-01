Samsung Galaxy Z Fold 2 против Note 20 Ultra
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 августа 2020 года Samsung Galaxy Z Fold 2 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865 Plus, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 2
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 33% выше плотность пикселей (496 vs 373 PPI)
- На 11% лучшая автономность (100 vs 90 часов)
- На 42% выше максимальная яркость экрана (1031 против 724 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 51 мм уже
- Весит на 71 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Z Fold 2 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|7.6 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1768 x 2208 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|22.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|373 точек на дюйм
|496 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|91.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|164.8 мм
|Ширина
|128.2 мм
|77.2 мм
|Толщина
|6.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|279 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Бронзовый, Черный
|Бронзовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Samsung Exynos 990
|Архитектура
|1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.80 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.73 ГГц (M5 Mongoose), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex A75), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|3100 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 2 +3%
987
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 2 +19%
3375
2843
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy Z Fold 2 +22%
626796
512934
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#3 и #28)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.5
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|35.4 ГБ
|34.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 33 минут)
|Да (43% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:44 ч.
Galaxy Note 20 Ultra +36%
14:20 ч.
Время просмотра видео
16:17 ч.
17:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Fold 2 +4%
24:56 ч.
23:55 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|4 (108 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.291 Вт/кг
|0.319 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.453 Вт/кг
|1.557 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy Note 20 Ultra, а если производительность – то Samsung Galaxy Z Fold 2.
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