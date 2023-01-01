Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy Z Fold 4 vs iPhone XR – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Z Fold 4 против Apple iPhone XR

Самсунг Галакси Z Fold 4
VS
Эпл Айфон XR
Samsung Galaxy Z Fold 4
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Fold 4 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 48 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 4
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1458 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 2942 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 57% выше максимальная яркость экрана (996 против 635 нит)
  • Тонкие рамки – на 11.9% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 14% лучшая автономность (33:02 vs 29:03 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 54.4 мм уже
  • Весит на 69 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 4
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 7.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% 100%
ШИМ (PWM) 120 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 4 +57%
996 нит
iPhone XR
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.1 мм 150.9 мм
Ширина 130.1 мм 75.7 мм
Толщина 6.3 мм 8.3 мм
Вес 263 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Бежевый, Бордовый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Fold 4 +15%
90.9%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold 4 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A12 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 900 МГц 1100 МГц
FLOPS - ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 4 +20%
1329
iPhone XR
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 4 +82%
4002
iPhone XR
2203
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Fold 4 +104%
1024135
iPhone XR
501351
CPU 229152 142301
GPU 446724 188718
Memory 180504 70367
UX 169526 104916
Total score 1024135 501351
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Fold 4 +86%
9706
iPhone XR
5231
Пиковая температура корпуса 36.5 °C 42.6 °C
Stability 61% 69%
Graphics test 58 FPS 31 FPS
Graphics score 9706 5231
PCMark 3.0
Web score 11631 -
Video editing 7356 -
Photo editing 32129 -
Data manipulation 11122 -
Writing score 16885 -
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:17 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 13:32 ч. 12:45 ч.
Игры 04:20 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 101 ч. 123 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Fold 4
29:03 ч.
iPhone XR +14%
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3088 x 2316
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Z Fold 4 +27%
131
iPhone XR
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy Z Fold 4 +23%
124
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 4
87.4 дБ
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2022 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold 4 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone SE (2022) или iPhone XR
2. Google Pixel 7 Pro или Apple iPhone XR
3. Apple iPhone 14 или iPhone XR
4. Apple iPhone 13 mini или iPhone XR
5. Apple iPhone 12 Pro или iPhone XR
6. Apple iPhone 13 или iPhone XR
7. Samsung Galaxy S22 Ultra или Galaxy Z Fold 4
8. Google Pixel 7 Pro или Samsung Galaxy Z Fold 4
9. Apple iPhone 13 Pro Max или Samsung Galaxy Z Fold 4
10. Samsung Galaxy Z Fold 2 или Galaxy Z Fold 4
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры