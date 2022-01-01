Samsung Galaxy Z Fold 4 против OnePlus 10 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Fold 4 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 4
- На 0.9" большая диагональ экрана
- На 28% выше максимальная яркость экрана (991 против 774 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 7 месяцев новее
- На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1325 и 968 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
- На 40% выше плотность пикселей (525 vs 374 PPI)
- Камера имеет оптический зум 3.3x
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 56.2 мм уже
- Весит на 62.5 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|AMOLED
|Размер
|7.6 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1812 x 2176 пикселей
|1440 x 3216 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|20:9
|Плотность пикселей
|374 точек на дюйм
|525 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus Plus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.5%
|98.3%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|342 Гц
|Время отклика
|1 мс
|11 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|155.1 мм
|163 мм
|Ширина
|130.1 мм
|73.9 мм
|Толщина
|6.3 мм
|8.6 мм
|Вес
|263 грамма
|200.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Бежевый, Бордовый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 4 +37%
1325
968
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 4 +17%
4002
3426
|CPU
|229152
|227709
|GPU
|446724
|430176
|Memory
|180504
|160925
|UX
|169526
|175122
|Total score
|1020806
|990169
|Stability
|61%
|64%
|Graphics test
|57 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|9580
|9566
|PCMark 3.0 score
|14002
|11675
Таблица смартфонов в AnTuTu 9 (#24 и #32)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|OxygenOS 13
|Размер системы из коробки
|-
|32 ГБ
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (98% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:19 ч.
|0:32 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:13 ч.
|Просмотр видео
|-
|13:54 ч.
|Игры
|-
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|-
|100 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3.3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|150°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 4 от DxOMark
|Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|6528 x 4896
|Апертура
|f/1.8
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
131
10 Pro +1%
132
Качество видео
Galaxy Z Fold 4 +11%
122
110
Итоговая оценка камеры
124
10 Pro +2%
127
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Август 2022 года
|Январь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.3 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.51 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 4, а если дисплей и корпус – то OnePlus 10 Pro.
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2