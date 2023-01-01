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Samsung Galaxy Z Fold 4 против Galaxy S23

Самсунг Галакси Z Fold 4
VS
Самсунг Галакси С23
Samsung Galaxy Z Fold 4
Samsung Galaxy S23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Fold 4 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy S23 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 4
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3900 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 59.2 мм уже
  • На 13% выше плотность пикселей (422 vs 374 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Весит на 96 граммов меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1529 и 1349 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 4
vs
Galaxy S23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 7.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 422 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 4
1002 нит
Galaxy S23
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.1 мм 146.3 мм
Ширина 130.1 мм 70.9 мм
Толщина 6.3 мм 7.6 мм
Вес 263 грамма 167 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Бежевый, Бордовый Черный, Белый, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Fold 4 +3%
90.9%
Galaxy S23
88.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold 4 и Самсунг Галакси С23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3190 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 900 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 4
1349
Galaxy S23 +13%
1529
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 4
4041
Galaxy S23 +17%
4709
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Fold 4
1032359
Galaxy S23 +25%
1294332
CPU 229152 -
GPU 446724 -
Memory 180504 -
UX 169526 -
Total score 1032359 1294332
3DMark Wild Life Performance
Stability 61% -
Graphics test 57 FPS -
Graphics score 9603 -
PCMark 3.0 score 13949 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.0 One UI 5.1

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 3900 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:19 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Samsung Galaxy S23
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Сенсор: 1/3.94"
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 4 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 -
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 25 мм
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 4
87.4 дБ
Galaxy S23
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Август 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.3 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S23, а если автономность – то Samsung Galaxy Z Fold 4.

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