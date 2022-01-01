Samsung Galaxy Z Fold 4 против Galaxy Z Flip 4 VS Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2022 года Samsung Galaxy Z Fold 4 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Z Flip 4, который имеет процессор Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy Z Fold 4 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 4 На 0.9" большая диагональ экрана

Камера имеет двукратное оптическое приближение

Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3700 мАч

Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ

Более современная версия Bluetooth (v5.2)

Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 4 Лучше лежит в руке - корпус на 54.4 мм уже

На 15% выше плотность пикселей (426 vs 372 PPI)

Весит на 99 граммов меньше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Размер 7.6 дюймов 6.7 дюймов Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1080 x 2640 пикселей Соотношение сторон 22.5:18 21.9:9 Плотность пикселей 372 точек на дюйм 426 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит - Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1200 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Plus - Соотношение экрана к корпусу 89.9% 82.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 158 мм 167.9 мм Ширина 128 мм 73.6 мм Толщина 6 мм 7.2 мм Вес 282 грамма 183 грамма Водонепроницаемость IPX8 IPX8 Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу Galaxy Z Fold 4 +10% 89.9% Galaxy Z Flip 4 82.1%

Программное обеспечение Операционная система Android 12 Android 12 Оболочка UI One UI 4.1 One UI 4.1

Батарея Характеристики Объем 4400 мАч 3700 мАч Мощность зарядки 25 Вт 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да (10 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да Время полной зарядки 1:40 ч. -

Камеры Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Samsung Galaxy Z Flip 4 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото - 4000 x 3000 Зум Оптический, 2x Цифровой Вспышка LED LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° 123° Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

- 12 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55"

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 52 мм

- Сенсор: 1/3.6"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 12 мм

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 2592 x 3872 Апертура f/1.8 f/2.4 Фокусное расстояние - 26 мм Размер пикселя - 1.22 микрон Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.1 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да Да

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Август 2022 года Август 2022 года Дата начала продаж Август 2022 года Август 2022 года Наличие на рынке Ожидается Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя - Смартфон

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения для SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy Z Fold 4. У него лучшие автономность и камера.