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Samsung Galaxy Z Fold 5 против Apple iPhone 12 Pro

85 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 5
VS
72 из 100
Apple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy Z Fold 5
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1585 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 2815 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 58.4 мм уже
  • На 23% выше плотность пикселей (460 vs 374 PPI)
  • Весит на 64 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 5
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость - 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 277 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 5
н/д
iPhone 12 Pro
809 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 146.7 мм
Ширина 129.9 мм 71.5 мм
Толщина 6.1 мм 7.4 мм
Вес 253 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий Серебристый, Золотистый, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 5 и Apple iPhone 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A14 Bionic
Макс. частота 3360 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Apple GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~998 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 201506
GPU - 276492
Memory - 119935
UX - 129653
Total score - 730881
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 38.1 °C
Stability - 76%
Graphics test - 44 FPS
Graphics score - 7430
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Объем 4400 мАч 2815 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:19 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:54 ч.
Просмотр видео - 12:40 ч.
Игры - 05:31 ч.
Режим ожидания - 104 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Fold 5
н/д
iPhone 12 Pro
29:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4290 x 2800
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 5
н/д
iPhone 12 Pro
92.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2023 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold 5 более удачной покупкой.

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