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Samsung Galaxy Z Fold 5 против Apple iPhone XR

87 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 5
VS
56 из 100
Apple iPhone XR
Samsung Galaxy Z Fold 5
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 59 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 3 ГБ
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1458 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 2942 мАч
  • На 97% выше максимальная яркость экрана (1248 против 635 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 12.1% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 4 года и 11 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 54.2 мм уже
  • Весит на 59 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 5
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED IPS LCD
Размер 7.6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 10.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.7% 100%
ШИМ (PWM) 120 Гц Не обнаружено
Время отклика 4 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 5 +97%
1248 нит
iPhone XR
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 150.9 мм
Ширина 129.9 мм 75.7 мм
Толщина 6.1 мм 8.3 мм
Вес 253 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Fold 5 +15%
91.1%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 5 и Apple iPhone XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A12 Bionic
Макс. частота 3360 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A12 GPU
GPU-ядер 2560 256
Частота GPU 680 МГц 1100 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс ~576 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 5 +76%
2050
iPhone XR
1165
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 5 +78%
5365
iPhone XR
3018
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy Z Fold 5 +138%
1511105
iPhone XR
633774
CPU 388744 180501
GPU 554813 203202
Memory 299040 123963
UX 271292 132209
Total score 1511105 633774
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Fold 5 +131%
12052
iPhone XR
5207
Пиковая температура корпуса 48.9 °C 42.6 °C
Stability 52% 69%
Graphics test 72 FPS 31 FPS
Graphics score 12052 5207
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 12 (С обновлением до iOS 17)
Оболочка UI One UI 5.1.1 -
Размер системы из коробки 34 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Объем 4400 мАч 2942 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:16 ч.
Просмотр видео - 12:45 ч.
Игры - 05:07 ч.
Режим ожидания - 123 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Fold 5
н/д
iPhone XR
33:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3088 x 2316
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy Z Fold 5 +23%
127
iPhone XR
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Galaxy Z Fold 5 +27%
128
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 5 +1%
88.4 дБ
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2023 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold 5 более удачной покупкой.

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