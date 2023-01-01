Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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