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Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против Apple iPhone 11 Pro Max

Самсунг Галакси Z Fold3 5G
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 431 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3969 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (920 против 790 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 54% лучшая автономность (36:48 vs 23:53 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 22% выше плотность пикселей (458 vs 374 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 50.3 мм уже
  • Весит на 45 граммов меньше
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1309 и 1086 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 3 5G
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.6%
ШИМ (PWM) 245 Гц 245 Гц
Время отклика 6.4 мс 4.9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 3 5G +16%
920 нит
iPhone 11 Pro Max
790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 158 мм
Ширина 128.1 мм 77.8 мм
Толщина 6.4 мм 8.1 мм
Вес 271 грамм 226 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold3 5G и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 207270 152251
GPU 272918 259958
Memory 144935 105767
UX 151113 117748
Total score 771812 633497
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 44.9 °C
Stability 64% 79%
Graphics test 31 FPS 44 FPS
Graphics score 5332 7460
PCMark 3.0
Web score 11979 -
Video editing 7637 -
Photo editing 29761 -
Data manipulation 10530 -
Writing score 15571 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI One UI 5.1 -
Размер системы из коробки 39 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:38 ч. 11:56 ч.
Просмотр видео 11:50 ч. 16:42 ч.
Игры 04:51 ч. 07:08 ч.
Режим ожидания 75 ч. 124 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Fold 3 5G
23:53 ч.
iPhone 11 Pro Max +54%
36:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/1.8 f/2.2
Размер пикселя 2 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 3 5G +3%
88.7 дБ
iPhone 11 Pro Max
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, а если программное обеспечение, автономность и корпус – то Apple iPhone 11 Pro Max.

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