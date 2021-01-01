Samsung Galaxy Z Fold3 5G против Apple iPhone 13
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold3 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 1.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1305 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3095 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 16% выше максимальная яркость экрана (933 против 801 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 13
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 56.6 мм уже
- На 23% выше плотность пикселей (460 vs 374 PPI)
- Весит на 97 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|OLED
|Размер
|7.6 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1768 x 2208 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|22.5:18
|19.5:9
|Плотность пикселей
|374 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|146.7 мм
|Ширина
|128.1 мм
|71.5 мм
|Толщина
|6.4 мм
|7.65 мм
|Вес
|271 грамм
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX8
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый
|Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
3275
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 15
|Оболочка UI
|One UI 3.1.1
|-
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|3095 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
|-
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:17 ч.
Время просмотра видео
13:50 ч.
Время разговора (3G)
23:37 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|4 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|2688 x 1520
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.8
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|2 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold3 5G более удачной покупкой.
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