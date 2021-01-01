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Samsung Galaxy Z Fold3 5G против Apple iPhone 13 mini

Самсунг Галакси Z Fold3 5G
VS
Эпл Айфон 13 мини
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold3 5G
  • Комплектуется на 1994 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 2406 мАч
  • На 2.2" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (933 против 801 нит)
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 27% выше плотность пикселей (476 vs 374 PPI)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Лучше лежит в руке - корпус на 63.9 мм уже
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 130 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold3 5G
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Galaxy Z Fold3 5G +16%
933 нит
iPhone 13 mini
801 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 131.5 мм
Ширина 128.1 мм 64.2 мм
Толщина 6.4 мм 7.65 мм
Вес 271 грамм 141 грамм
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold3 5G и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Оболочка UI One UI 3.1.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold3 5G vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 4 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 2688 x 1520 4032 x 3024
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 2 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold3 5G более удачной покупкой.

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