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Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против Google Pixel 6

Самсунг Галакси Z Fold3 5G
VS
Гугл Пиксель 6
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (915 против 838 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 15% лучшая автономность (86 vs 75 часов)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 53.3 мм уже
  • На 10% выше плотность пикселей (411 vs 374 PPI)
  • Весит на 64 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 3 5G
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 20:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 245 Гц 397 Гц
Время отклика 6.4 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Z Fold 3 5G +9%
915 нит
Pixel 6
838 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 158.6 мм
Ширина 128.1 мм 74.8 мм
Толщина 6.4 мм 8.9 мм
Вес 271 грамм 207 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Z Fold 3 5G +6%
88.8%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold3 5G и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G +6%
1091
Pixel 6
1029
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G +12%
3237
Pixel 6
2897
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Fold 3 5G +7%
770172
Pixel 6
722451
CPU 207270 187698
GPU 272918 298218
Memory 144935 100887
UX 151113 137683
Total score 770172 722451
3DMark Wild Life Performance
Galaxy Z Fold 3 5G
5523
Pixel 6 +17%
6460
Stability 61% 55%
Graphics test 33 FPS 38 FPS
Graphics score 5523 6460
PCMark 3.0 score 13514 10496
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI One UI 4.0 Stock Android
Размер системы из коробки 39 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Fold 3 5G
10:17 ч.
Pixel 6 +22%
12:37 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Fold 3 5G
13:50 ч.
Pixel 6 +50%
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Fold 3 5G +11%
23:37 ч.
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 3 5G +3%
88.7 дБ
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, а если автономность, коммуникации и корпус – то Google Pixel 6.

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