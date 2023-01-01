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Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против Honor Magic V2

71 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
VS
88 из 100
Honor Magic V2
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Honor Magic V2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 7.92-дюймового Honor Magic V2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 17.3 мм уже
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Honor Magic V2
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 16 ГБ против 12 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Поддерживает более мощную зарядку (66W vs 25W)
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 3 5G
vs
Magic V2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 7.92 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 2156 x 2344 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 9.78:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% -
ШИМ (PWM) 245 Гц -
Время отклика 6.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 3 5G
914 нит
Magic V2
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 156.7 мм
Ширина 128.1 мм 145.4 мм
Толщина 6.4 мм 4.7 мм
Вес 271 грамм 237 граммов
Водонепроницаемость IPX8 -
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 3 5G и Honor Magic V2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 2840 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Частота GPU 840 МГц 680 МГц
FLOPS ~1622 Гфлопс ~3481.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G
1092
Magic V2 +37%
1500
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G
3231
Magic V2 +53%
4958
AnTuTu Benchmark 9
CPU 207270 -
GPU 272918 -
Memory 144935 -
UX 151113 -
Total score 768855 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.8 °C -
Stability 64% -
Graphics test 31 FPS -
Graphics score 5306 -
PCMark 3.0
Web score 11994 -
Video editing 7643 -
Photo editing 30004 -
Data manipulation 10477 -
Writing score 15571 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц 4266 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1.1 MagicOS 7.2
Размер системы из коробки 39 ГБ -

Батарея

Объем 4400 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:46 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:38 ч. -
Просмотр видео 11:50 ч. -
Игры 04:51 ч. -
Режим ожидания 75 ч. -
Общая автономность
Galaxy Z Fold 3 5G
23:53 ч.
Magic V2
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Honor Magic V2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 60 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 122°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 20 МП + 50 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 20 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3840 x 2160
Апертура f/1.8 f/2.2
Размер пикселя 2 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 3 5G
88.7 дБ
Magic V2
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor Magic V2 более удачной покупкой.

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