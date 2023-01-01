Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.