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Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против A54 5G

72 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
VS
71 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Samsung Galaxy A54 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • На 56% лучшая автономность (37:16 vs 23:53 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 51.4 мм уже
  • Весит на 69 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 3 5G
vs
Galaxy A54 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 7.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.6%
ШИМ (PWM) 245 Гц 253 Гц
Время отклика 6.4 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy Z Fold 3 5G
926 нит
Galaxy A54 5G +7%
987 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 158.2 мм
Ширина 128.1 мм 76.7 мм
Толщина 6.4 мм 8.2 мм
Вес 271 грамм 202 грамма
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 3 5G и Samsung Galaxy A54 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 1380
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G68 MP5
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~608 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Fold 3 5G +51%
779949
Galaxy A54 5G
518185
CPU 207270 155921
GPU 272918 148262
Memory 144935 85150
UX 151113 126072
Total score 779949 518185
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 39.8 °C 40.6 °C
Stability 64% 98%
Graphics test 31 FPS 16 FPS
Graphics score 5306 2819
PCMark 3.0
Web score 11966 10146
Video editing 7641 7235
Photo editing 29984 25973
Data manipulation 10477 11000
Writing score 15571 16543
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 39 ГБ 28 ГБ

Батарея

Объем 4400 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:38 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 11:50 ч. 17:55 ч.
Игры 04:51 ч. 05:28 ч.
Режим ожидания 75 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy Z Fold 3 5G
23:53 ч.
Galaxy A54 5G +56%
37:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Samsung Galaxy A54 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8160 x 6120
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3648 x 2736 6464 x 4864
Апертура f/1.8 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 2 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 3 5G
88.7 дБ
Galaxy A54 5G
88.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Март 2023 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и игры - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, а если дисплей, автономность и корпус – то Samsung Galaxy A54 5G.

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