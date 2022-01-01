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Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против S10 Plus

Самсунг Галакси Z Fold3 5G
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 4100 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (927 против 799 нит)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 21% лучшая автономность (91 vs 75 часов)
  • На 40% выше плотность пикселей (522 vs 374 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 54 мм уже
  • Весит на 96 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 3 5G
vs
Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 7.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1768 x 2208 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 22.5:18 19:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 96.5%
ШИМ (PWM) 245 Гц 235 Гц
Время отклика 6.4 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy Z Fold 3 5G +16%
927 нит
Galaxy S10 Plus
799 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 157.6 мм
Ширина 128.1 мм 74.1 мм
Толщина 6.4 мм 7.8 мм
Вес 271 грамм 175 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Серебристый Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Z Fold3 5G и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2840 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP12
Частота GPU 840 МГц 720 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy Z Fold 3 5G +55%
783632
Galaxy S10 Plus
505291
CPU 207270 130581
GPU 272918 173493
Memory 144935 86713
UX 151113 111745
Total score 783632 505291
3DMark Wild Life Performance
Stability 61% 82%
Graphics test 33 FPS 18 FPS
Graphics score 5523 3142
PCMark 3.0 score 13514 8831
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 4.0 One UI 4.0
Размер системы из коробки 39 ГБ 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy Z Fold 3 5G
10:17 ч.
Galaxy S10 Plus +13%
11:49 ч.
Время просмотра видео
Galaxy Z Fold 3 5G
13:50 ч.
Galaxy S10 Plus +8%
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy Z Fold 3 5G +6%
23:37 ч.
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy Z Fold 3 5G +1%
88.7 дБ
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Z Fold 3 5G более удачной покупкой.

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