Samsung Galaxy Z Fold 3 5G против S20 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2021 года Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 3 5G
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 16% выше максимальная яркость экрана (920 против 796 нит)
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 19% лучшая автономность (28:26 vs 23:53 часов)
- На 40% выше плотность пикселей (524 vs 374 PPI)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Лучше лежит в руке - корпус на 54.4 мм уже
- Весит на 85 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|7.6 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1768 x 2208 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|22.5:18
|20:9
|Плотность пикселей
|374 точек на дюйм
|524 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.3%
|99.7%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|214 Гц
|Время отклика
|6.4 мс
|9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|161.9 мм
|Ширина
|128.1 мм
|73.7 мм
|Толщина
|6.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|271 грамм
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX8
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Серебристый
|Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Макс. частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|840 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~1196 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G +20%
1086
905
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Z Fold 3 5G +12%
3222
2876
|CPU
|207270
|135748
|GPU
|272918
|155476
|Memory
|144935
|113898
|UX
|151113
|115935
|Total score
|771812
|520871
|Пиковая температура корпуса
|39.8 °C
|48.1 °C
|Stability
|64%
|50%
|Graphics test
|31 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|5332
|4293
|Web score
|11979
|8688
|Video editing
|7637
|5887
|Photo editing
|29761
|30778
|Data manipulation
|10530
|8535
|Writing score
|15571
|12229
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|39 ГБ
|23.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Да (100% за 84 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|07:38 ч.
|09:33 ч.
|Просмотр видео
|11:50 ч.
|13:44 ч.
|Игры
|04:51 ч.
|03:56 ч.
|Режим ожидания
|75 ч.
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", SK Hynix Hi-1337 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 3 5G от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|2592 x 3872
|Апертура
|f/1.8
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|2 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
134
127
Качество видео
103
100
Итоговая оценка камеры
124
118
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.57 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, а если автономность и корпус – то Samsung Galaxy S20 Plus.
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