Sony Xperia 1 II против Apple iPhone 12 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 1 II с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- Комплектуется на 1225 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2775 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 40% выше плотность пикселей (643 vs 460 PPI)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
- На 31% выше максимальная яркость экрана (808 против 616 нит)
- Лучше лежит в руке - корпус на 70.5 мм уже
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более энергоэффективный CPU
- На 73% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1563 и 905 баллов)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
91
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 II и Apple iPhone 12 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|146.7 мм
|Ширина
|72 мм
|1.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.4 мм
|Вес
|181 грамм
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
905
iPhone 12 Pro +73%
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
3360
iPhone 12 Pro +25%
4186
AnTuTu Benchmark 8
546764
iPhone 12 Pro +8%
591034
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 14
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2775 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Время просмотра видео
12:35 ч.
Время разговора (3G)
31:02 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|120°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для тела
|1.67 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и батарея - выбирайте Sony Xperia 1 II, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Apple iPhone 12 Pro.
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