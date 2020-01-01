Sony Xperia 1 II против Google Pixel 4
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 1 II с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.7-дюймового Google Pixel 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2800 мАч
- На 34% лучшая автономность (83 vs 62 часов)
- На 45% выше плотность пикселей (643 vs 444 PPI)
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше максимальная яркость экрана (616 против 423 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Весит на 19 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
78
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
64
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 II и Google Pixel 4
Экран
|Тип
|OLED
|POLED
|Размер
|6.5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|444 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|79.8%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|147.1 мм
|Ширина
|72 мм
|68.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|181 грамм
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Черный, Белый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 640
|Частота GPU
|587 МГц
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 II +43%
905
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 II +35%
3360
2497
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 II +36%
546764
402223
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#21 и #77)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|9.55 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1 II +2%
9:52 ч.
9:35 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1 II +11%
12:35 ч.
11:16 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1 II +51%
31:02 ч.
20:54 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|119°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|2 (12.2 МП + 16 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
117
Качества видео
101
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
80 дБ
Музыка
71.8 дБ
Звонок
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.19 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.67 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C (18 Вт)
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-A на Type-C
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 II более удачной покупкой.
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