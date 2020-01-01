Sony Xperia 1 II против Samsung Galaxy A21s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 1 II с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 138% выше плотность пикселей (643 vs 270 PPI)
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 24% выше максимальная яркость экрана (616 против 495 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- На 43% лучшая автономность (119 vs 83 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
64
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 II и Samsung Galaxy A21s
Экран
|Тип
|OLED
|PLS TFT
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|82.8%
|Особенности
|- DCI-P3
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|163.6 мм
|Ширина
|72 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|181 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Samsung Exynos 850
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G52
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 II +374%
905
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 II +201%
3360
1115
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 II +396%
546764
110228
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|-
|One UI 2,0
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Galaxy A21s +89%
18:02 ч.
Время просмотра видео
12:35 ч.
Galaxy A21s +40%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
31:02 ч.
Galaxy A21s +27%
39:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|123°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|13
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.67 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 II более удачной покупкой.
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