Sony Xperia 1 II против Samsung Galaxy A50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 1 II с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 60% выше плотность пикселей (643 vs 403 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 10% выше максимальная яркость экрана (603 против 548 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
- На 18% лучшая автономность (98 vs 83 часов)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Весит на 15 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|85.2%
|Особенности
|- DCI-P3
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|123.3%
|141.5%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|119 Гц
|Время отклика
|7.5 мс
|7 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|158.5 мм
|Ширина
|71.1 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.7 мм
|Вес
|181 грамм
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Samsung Exynos 7 Octa 9610
|Макс. частота
|2840 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G72 MP3
|Частота GPU
|587 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~259 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 II +167%
893
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 II +173%
3316
1214
AnTuTu Benchmark 7
Xperia 1 II +217%
463426
146103
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 II +241%
551244
161742
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|-
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:52 ч.
Galaxy A50 +28%
12:16 ч.
Время просмотра видео
12:35 ч.
Galaxy A50 +25%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1 II +28%
31:02 ч.
24:31 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5288 x 3968
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|123°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6024 x 4024
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Xperia 1 II +34%
114
85
Качество видео
Xperia 1 II +29%
102
79
Итоговая оценка камеры
Xperia 1 II +35%
112
83
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|22
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Июль 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.27 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.67 Вт/кг
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 II более удачной покупкой.
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