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Sony Xperia 1 II против Samsung Galaxy S22 Plus

Сони Иксперия 1 II
VS
Самсунг Галакси С22 Плас
Sony Xperia 1 II
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 1 II с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
  • На 64% выше плотность пикселей (643 vs 393 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • На 189% выше максимальная яркость экрана (1767 против 612 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 II
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 84% 88.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 123.3% -
ШИМ (PWM) 240 Гц -
Время отклика 7.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xperia 1 II
612 нит
Galaxy S22 Plus +189%
1767 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 157.4 мм
Ширина 71.1 мм 75.8 мм
Толщина 7.6 мм 7.6 мм
Вес 181 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Белый Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 II и Самсунг Галакси С22 Плас в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 587 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 189572 -
GPU 231838 -
Memory 100673 -
UX 115634 -
Total score 639963 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 22 FPS -
Graphics score 3781 -
PCMark 3.0 score 10538 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 12
Оболочка UI - One UI 4.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 21 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1 II
9:52 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время просмотра видео
Xperia 1 II
12:35 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д
Время разговора (3G)
Xperia 1 II
31:02 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 II vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 -
Зум Оптический, 3x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 II
78.3 дБ
Galaxy S22 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для тела 1.67 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Plus более удачной покупкой.

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