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Sony Xperia 1 III против Apple iPhone 13 Pro

Сони Иксперия 1 III
VS
Эпл Айфон 13 Про
Sony Xperia 1 III
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • Комплектуется на 1375 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3125 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • На 40% выше плотность пикселей (643 vs 460 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 4.4x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • На 76% выше максимальная яркость экрана (981 против 556 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 III
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 476 Гц -
Время отклика 7.5 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xperia 1 III
556 нит
iPhone 13 Pro +76%
981 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 146.7 мм
Ширина 71 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.65 мм
Вес 186 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Фиолетовый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 III
84.2%
iPhone 13 Pro +2%
86%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 III и Эпл Айфон 13 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3125 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:57 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1 III
8:59 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время просмотра видео
Xperia 1 III
12:39 ч.
iPhone 13 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Xperia 1 III
22:42 ч.
iPhone 13 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 III vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Оптический, 4.4x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 III
81.5 дБ
iPhone 13 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Sony Xperia 1 III, а если программное обеспечение и камера – то Apple iPhone 13 Pro.

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