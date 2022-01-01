Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.