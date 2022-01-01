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Sony Xperia 1 III против OnePlus 8 Pro

Сони Иксперия 1 III
VS
Ванплас 8 Про
Sony Xperia 1 III
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • На 25% выше плотность пикселей (643 vs 513 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 4.4x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 1 год новее
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • На 41% лучшая автономность (31:10 vs 22:10 часов)
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (884 против 555 нит)
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 III
vs
8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 90.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.9%
ШИМ (PWM) 476 Гц 258 Гц
Время отклика 7.5 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 1 III
555 нит
8 Pro +59%
884 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 165.3 мм
Ширина 71 мм 74.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 186 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 III
84.2%
8 Pro +8%
90.8%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 III и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 III +25%
1129
8 Pro
903
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 III +5%
3501
8 Pro
3349
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 1 III +21%
818129
8 Pro
674685
CPU 209846 177065
GPU 310543 274995
Memory 133819 95224
UX 164785 128265
Total score 818129 674685
3DMark Wild Life Performance
Xperia 1 III +48%
5667
8 Pro
3820
Stability 72% 99%
Graphics test 33 FPS 22 FPS
Graphics score 5667 3820
PCMark 3.0 score 14449 11758
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI - OxygenOS 12
Размер системы из коробки 16 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:40 ч. 10:42 ч.
Просмотр видео 09:59 ч. 13:39 ч.
Игры 04:13 ч. 05:02 ч.
Режим ожидания 80 ч. 105 ч.
Общая автономность
Xperia 1 III
22:10 ч.
8 Pro +41%
31:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 III vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 4.4x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 1 III
118
8 Pro +7%
126
Качество видео
Xperia 1 III
102
8 Pro +1%
103
Итоговая оценка камеры
Xperia 1 III
115
8 Pro +3%
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 III
81.5 дБ
8 Pro +4%
84.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Sony Xperia 1 III, а если программное обеспечение и автономность – то OnePlus 8 Pro.

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