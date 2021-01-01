Sony Xperia 1 III против Samsung Galaxy S20 FE
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
- На 58% выше плотность пикселей (643 vs 407 PPI)
- Камера имеет оптический зум 4.4x
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
- Смартфон на 7 месяцев новее
- На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1113 и 899 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
- На 44% лучшая автономность (118 vs 82 часов)
- На 47% выше максимальная яркость экрана (811 против 553 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|407 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|84.8%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|227 Гц
|Время отклика
|-
|2.8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|159.8 мм
|Ширина
|71 мм
|74.5 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.4 мм
|Вес
|186 граммов
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Фиолетовый
|Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Samsung Exynos 990
|Макс. частота
|2840 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|587 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~1196 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 III +24%
1113
899
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 III +7%
3504
3272
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 III +18%
606247
512199
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#47 и #81)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|-
|One UI 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|24 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 30 минут)
|Да (50% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|1:57 ч.
|1:39 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:59 ч.
Galaxy S20 FE +68%
14:47 ч.
Время просмотра видео
12:39 ч.
Galaxy S20 FE +48%
18:38 ч.
Время разговора (3G)
22:42 ч.
Galaxy S20 FE +49%
33:37 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4290 x 2800
|Зум
|Оптический, 4.4x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|123°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 76 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 FE от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
101
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|24
|19
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.341 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.447 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Sony Xperia 1 III, а если программное обеспечение, автономность и камера – то Samsung Galaxy S20 FE.
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