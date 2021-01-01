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Sony Xperia 1 III против Samsung Galaxy S21

Сони Иксперия 1 III
VS
Самсунг Галакси С21
Sony Xperia 1 III
Samsung Galaxy S21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • Камера имеет оптический зум 4.4x
  • На 53% выше плотность пикселей (643 vs 421 PPI)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1110 и 1024 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (844 против 569 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 III
vs
Galaxy S21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 87.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 1 III
569 нит
Galaxy S21 +48%
844 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 151.7 мм
Ширина 71 мм 71.2 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 186 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Фиолетовый Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 III
84.2%
Galaxy S21 +4%
87.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 III и Самсунг Галакси С21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц 2900 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP14
Частота GPU 587 МГц 760 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 III +8%
1110
Galaxy S21
1024
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 III +1%
3245
Galaxy S21
3200
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 III
н/д
Galaxy S21
602838

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI - One UI 3.1
Размер системы из коробки - 28.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 50 минут)
Время полной зарядки - 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1 III
н/д
Galaxy S21
10:57 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1 III
н/д
Galaxy S21
15:10 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1 III
н/д
Galaxy S21
27:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 III vs Samsung Galaxy S21
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 4.4x Оптический, 1.1x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 III
н/д
Galaxy S21
87 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и звук - выбирайте Sony Xperia 1 III, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy S21.

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