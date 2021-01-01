Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.