Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.