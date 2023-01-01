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Sony Xperia 1 III против Samsung Galaxy S23 Ultra

73 из 100
Sony Xperia 1 III
VS
90 из 100
Samsung Galaxy S23 Ultra
Sony Xperia 1 III
Samsung Galaxy S23 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 1 III с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • На 29% выше плотность пикселей (643 vs 500 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • На 89% лучшая автономность (41:50 vs 22:10 часов)
  • На 126% выше максимальная яркость экрана (1264 против 560 нит)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 III
vs
Galaxy S23 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.3:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 385 нит 850 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 620 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 89.5%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 96.9%
ШИМ (PWM) 476 Гц 240 Гц
Время отклика 7.5 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 1 III
560 нит
Galaxy S23 Ultra +126%
1264 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 163.4 мм
Ширина 71 мм 78.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 186 граммов 233 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серий, Фиолетовый Белый, Черный, Серий, Синий, Зеленый, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 III
84.2%
Galaxy S23 Ultra +6%
89.5%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 1 III и Samsung Galaxy S23 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
Макс. частота 2840 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 740
Частота GPU 840 МГц 719 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 1 III
841341
Galaxy S23 Ultra +47%
1234123
CPU 214004 266470
GPU 326442 530016
Memory 146755 245971
UX 159613 204051
Total score 841341 1234123
3DMark Wild Life Performance
Xperia 1 III
5562
Galaxy S23 Ultra +120%
12218
Пиковая температура корпуса 44.9 °C 34.8 °C
Stability 71% 64%
Graphics test 33 FPS 73 FPS
Graphics score 5562 12218
PCMark 3.0
Xperia 1 III
14416
Galaxy S23 Ultra +10%
15891
Web score 11772 15287
Video editing 7665 7787
Photo editing 32480 33886
Data manipulation 11797 12437
Writing score 17163 19929
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI - One UI 5.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 39.9 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 06:40 ч. 15:33 ч.
Просмотр видео 09:59 ч. 19:27 ч.
Игры 04:13 ч. 06:26 ч.
Режим ожидания 80 ч. 123 ч.
Общая автономность
Xperia 1 III
22:10 ч.
Galaxy S23 Ultra +89%
41:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 III vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 16320 x 12240
Зум Оптический, 4.4x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП) 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4000 x 3000
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 III
81.5 дБ
Galaxy S23 Ultra +13%
91.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 Ultra более удачной покупкой.

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