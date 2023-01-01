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Sony Xperia 1 V против Samsung Galaxy Note 10 Plus

86 из 100
Sony Xperia 1 V
VS
65 из 100
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Sony Xperia 1 V
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 1 V с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy Note 10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 46 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 V
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5.2x
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • На 30% выше плотность пикселей (643 vs 495 PPI)
  • На 11% лучшая автономность (30:42 vs 27:35 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 10 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (942 против 801 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10 Plus
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 8.19% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 30W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 V
vs
Galaxy Note 10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 495 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 92.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 95.4%
ШИМ (PWM) 376 Гц 250 Гц
Время отклика 1 мс 3.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 1 V +18%
942 нит
Galaxy Note 10 Plus
801 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 162.3 мм
Ширина 71 мм 77.2 мм
Толщина 8.3 мм 7.9 мм
Вес 187 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Белый, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 V
84.2%
Galaxy Note 10 Plus +10%
92.39%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 1 V и Samsung Galaxy Note 10 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 9 Octa 9825
Макс. частота 3200 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.73 ГГц: M4
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G76 MP12
Частота GPU 680 МГц 770 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~652 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 1 V +104%
1129854
Galaxy Note 10 Plus
552628
CPU - 139273
GPU - 177762
Memory - 118225
UX - 114971
Total score 1129854 552628
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 47.7 °C 38.8 °C
Stability - 97%
Graphics test - 20 FPS
Graphics score - 3377
PCMark 3.0
Web score - 7248
Video editing - 5835
Photo editing - 19486
Data manipulation - 6789
Writing score - 10979
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI - One UI 4.0
Размер системы из коробки 40 ГБ 31.6 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (65% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:57 ч. 07:37 ч.
Просмотр видео 12:35 ч. 14:19 ч.
Игры 05:14 ч. 04:43 ч.
Режим ожидания 113 ч. 97 ч.
Общая автономность
Xperia 1 V +11%
30:42 ч.
Galaxy Note 10 Plus
27:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 V vs Samsung Galaxy Note 10 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5.2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3648 x 2736
Апертура f/2.0 f/1.6
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.65"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот - Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 V +6%
90.6 дБ
Galaxy Note 10 Plus
85.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Август 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.19 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 0 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 V более удачной покупкой.

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