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Sony Xperia 1 V против Samsung Galaxy Note 20 Ultra

85 из 100
Sony Xperia 1 V
VS
71 из 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Sony Xperia 1 V
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 1 V с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 V
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 35% лучшая автономность (35:50 vs 26:27 часов)
  • На 30% выше плотность пикселей (643 vs 496 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 5.2x
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (1021 против 929 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 V
vs
Galaxy Note 20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 496 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 1 V
929 нит
Galaxy Note 20 Ultra +10%
1021 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 164.8 мм
Ширина 71 мм 77.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 187 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Белый, Черный, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Sony Xperia 1 V и Samsung Galaxy Note 20 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3200 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MP11
Частота GPU 680 МГц 800 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 1 V +106%
1122156
Galaxy Note 20 Ultra
545698
CPU - 92406
GPU - 216567
Memory - 125152
UX - 116586
Total score 1122156 545698
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 37.3 °C
Stability - 46%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4248
PCMark 3.0
Web score - 8927
Video editing - 6873
Photo editing - 28845
Data manipulation - 8865
Writing score - 10990
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - One UI 5.0
Размер системы из коробки - 34.7 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (43% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:23 ч. 08:59 ч.
Просмотр видео 13:04 ч. 13:52 ч.
Игры 05:14 ч. 04:58 ч.
Режим ожидания 157 ч. 74 ч.
Общая автономность
Xperia 1 V +35%
35:50 ч.
Galaxy Note 20 Ultra
26:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 V vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Оптический, 5.2x Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот - Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Август 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Август 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 V более удачной покупкой.

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