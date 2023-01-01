Sony Xperia 1 V против Samsung Galaxy S21 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 1 V с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 V
- Камера имеет оптический зум 5.2x
- На 63% выше плотность пикселей (643 vs 394 PPI)
- Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
- На 33% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1449 и 1091 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
86
Игры
Возможности в 3D-гейминге
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|1300 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|98.9%
|ШИМ (PWM)
|376 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|1 мс
|6.2 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|161.5 мм
|Ширина
|71 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.8 мм
|Вес
|187 граммов
|200 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|3200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|680 МГц
|854 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1575 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 V +33%
1449
1091
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 V +34%
4618
3442
|CPU
|-
|189103
|GPU
|-
|274155
|Memory
|-
|137436
|UX
|-
|131951
|Total score
|1129141
|729770
|Пиковая температура корпуса
|47.7 °C
|41.5 °C
|Stability
|-
|67%
|Graphics test
|-
|33 FPS
|Graphics score
|-
|5538
Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu 9 (#31 и #170)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|-
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|40 ГБ
|27.2 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4800 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (54% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:12 ч.
|Веб-серфинг
|09:57 ч.
|09:17 ч.
|Просмотр видео
|12:35 ч.
|15:27 ч.
|Игры
|05:14 ч.
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|113 ч.
|101 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5.2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
123
Качество видео
Итоговая оценка камеры
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|-
|Нет
|LTE Cat*
|20
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.54 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.33 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 V более удачной покупкой.
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