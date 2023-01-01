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Sony Xperia 1 V против Xperia 1 III

85 из 100
Sony Xperia 1 V
VS
73 из 100
Sony Xperia 1 III
Sony Xperia 1 V
Sony Xperia 1 III

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 1 V с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1 V
  • На 62% лучшая автономность (35:50 vs 22:10 часов)
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (929 против 560 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 5.2x
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1450 и 1128 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 1 V
vs
Xperia 1 III

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 385 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 620 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.2% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 476 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 1 V +66%
929 нит
Xperia 1 III
560 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 165 мм
Ширина 71 мм 71 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 187 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Черный, Серий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 V
84.2%
Xperia 1 III
84.2%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 1 V и Sony Xperia 1 III в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Adreno 660
Частота GPU 680 МГц 840 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 V +29%
1450
Xperia 1 III
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 V +32%
4625
Xperia 1 III
3513
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 1 V +33%
1122156
Xperia 1 III
841341
CPU - 214004
GPU - 326442
Memory - 146755
UX - 159613
Total score 1122156 841341
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 44.9 °C
Stability - 71%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5562
PCMark 3.0
Xperia 1 V
н/д
Xperia 1 III
14416
Web score - 11772
Video editing - 7665
Photo editing - 32480
Data manipulation - 11797
Writing score - 17163
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:23 ч. 06:40 ч.
Просмотр видео 13:04 ч. 09:59 ч.
Игры 05:14 ч. 04:13 ч.
Режим ожидания 157 ч. 80 ч.
Общая автономность
Xperia 1 V +62%
35:50 ч.
Xperia 1 III
22:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 V vs Sony Xperia 1 III
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5.2x Оптический, 4.4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 124°
Количество объективов 3 (48 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 1 V
н/д
Xperia 1 III
81.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 V более удачной покупкой.

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