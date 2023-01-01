Sony Xperia 1 V против Xperia 1 III
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 1 V с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1 V
- На 62% лучшая автономность (35:50 vs 22:10 часов)
- На 66% выше максимальная яркость экрана (929 против 560 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Камера имеет оптический зум 5.2x
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 29% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1450 и 1128 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
96
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
73
Производительность
Быстродействие приложений и системы
86
71
Игры
Возможности в 3D-гейминге
100*
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|21:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|385 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|620 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.2%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|476 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|165 мм
|Ширина
|71 мм
|71 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.2 мм
|Вес
|187 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Черный, Серий, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|3200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 660
|Частота GPU
|680 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 V +29%
1450
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 V +32%
4625
3513
|CPU
|-
|214004
|GPU
|-
|326442
|Memory
|-
|146755
|UX
|-
|159613
|Total score
|1122156
|841341
|Пиковая температура корпуса
|-
|44.9 °C
|Stability
|-
|71%
|Graphics test
|-
|33 FPS
|Graphics score
|-
|5562
|Web score
|-
|11772
|Video editing
|-
|7665
|Photo editing
|-
|32480
|Data manipulation
|-
|11797
|Writing score
|-
|17163
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#27 и #100)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:50 ч.
|Веб-серфинг
|10:23 ч.
|06:40 ч.
|Просмотр видео
|13:04 ч.
|09:59 ч.
|Игры
|05:14 ч.
|04:13 ч.
|Режим ожидания
|157 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5.2x
|Оптический, 4.4x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|124°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.35"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3 - 2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.5"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.25 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/4"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
Качество видео
102
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 V более удачной покупкой.
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