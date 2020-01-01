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Sony Xperia 1 против Google Pixel 4a

Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • Защита корпуса по стандарту IP65
  • На 0.69" большая диагональ экрана
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 45% выше плотность пикселей (643 vs 443 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (810 против 666 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и Google Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 1
666 нит
Pixel 4a +22%
810 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 144 мм
Ширина 72 мм 69.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 180 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1
82%
Pixel 4a +2%
83.3%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 618
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 +34%
749
Pixel 4a
560
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 +57%
2633
Pixel 4a
1678
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 +62%
441634
Pixel 4a
272377

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 23 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:27 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут) Да (50% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1
8:57 ч.
Pixel 4a +34%
11:48 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1
11:10 ч.
Pixel 4a +10%
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1 +11%
25:00 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 1
99
Pixel 4a
н/д
Качества видео
Xperia 1
84
Pixel 4a
н/д
Итоговая оценка камеры
Xperia 1
94
Pixel 4a
н/д

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 15

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Голос
Xperia 1
70.6 дБ
Pixel 4a
н/д
Музыка
Xperia 1
75.3 дБ
Pixel 4a
н/д
Звонок
Xperia 1
81 дБ
Pixel 4a
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.

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