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Sony Xperia 1 против Huawei P30 Pro

Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • На 62% выше плотность пикселей (643 vs 398 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (666 против 611 нит)
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (749 и 394 баллов)
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3300 мАч
  • На 27% лучшая автономность (100 vs 79 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 6.89% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 1 +9%
666 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 158 мм
Ширина 72 мм 73.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1
82%
P30 Pro +8%
88.89%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 +90%
749
P30 Pro
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 +54%
2633
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 +10%
441634
P30 Pro
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - EMUI 10
Размер системы из коробки 23 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1
8:57 ч.
P30 Pro +66%
14:21 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1
11:10 ч.
P30 Pro +82%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1
25:00 ч.
P30 Pro +10%
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 2x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 1
99
P30 Pro +20%
119
Качества видео
Xperia 1
84
P30 Pro +15%
97
Итоговая оценка камеры
Xperia 1
94
P30 Pro +19%
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 1 +1%
70.6 дБ
P30 Pro
70 дБ
Музыка
Xperia 1 +3%
75.3 дБ
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Xperia 1
81 дБ
P30 Pro +11%
90 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Sony Xperia 1, а если программное обеспечение, батарея, камера, коммуникации и корпус – то Huawei P30 Pro.

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