Sony Xperia 1 против OnePlus 6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.28-дюймового OnePlus 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1
- Защита корпуса от воды по стандарту IP65
- На 60% выше плотность пикселей (643 vs 402 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 45% выше максимальная яркость экрана (659 против 456 нит)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 6
- На 30% лучшая автономность (25:39 vs 19:47 часов)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|84.12%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|245 Гц
|236 Гц
|Время отклика
|3.6 мс
|3.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|167 мм
|155.7 мм
|Ширина
|72 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.7 мм
|Вес
|180 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP65
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый, Фиолетовый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2840 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|2 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Adreno 630
|Частота GPU
|585 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
|CPU
|156528
|102075
|GPU
|190308
|164911
|Memory
|73266
|57690
|UX
|115234
|77128
|Total score
|530052
|400326
|Stability
|87%
|97%
|Graphics test
|18 FPS
|8 FPS
|Graphics score
|3067
|1447
|PCMark 3.0 score
|9566
|8357
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|-
|OxygenOS 11
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут)
|Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|05:52 ч.
|08:07 ч.
|Просмотр видео
|09:06 ч.
|11:16 ч.
|Игры
|03:54 ч.
|03:44 ч.
|Режим ожидания
|71 ч.
|94 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|135°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|2 (16 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark
|Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.12 Вт/кг
|1.33 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C
- Переходник USB на 3.5 мм
- Краткое руководство
| - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.
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