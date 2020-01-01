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Sony Xperia 1 против OnePlus 8 Pro

Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1
VS
Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • На 25% выше плотность пикселей (643 vs 513 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1210 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 3300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • На 15% лучшая автономность (91 vs 79 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (889 против 666 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Xperia 1
79
8 Pro
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Xperia 1
82
8 Pro
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Xperia 1
66
8 Pro
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Xperia 1
75
8 Pro
88
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Xperia 1
77
8 Pro
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Xperia 1
76
8 Pro
90

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и OnePlus 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 1
666 нит
8 Pro +33%
889 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 165.3 мм
Ширина 72 мм 74.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.5 мм
Вес 180 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1
82%
8 Pro +11%
90.8%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 585 МГц 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1
749
8 Pro +23%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1
2633
8 Pro +28%
3361
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1
441634
8 Pro +34%
593809

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI - OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут) Да (50% за 23 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1
8:57 ч.
8 Pro +43%
12:28 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1
11:10 ч.
8 Pro +49%
16:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1
25:00 ч.
8 Pro +13%
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 48 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 1
99
8 Pro +27%
126
Качества видео
Xperia 1
84
8 Pro +23%
103
Итоговая оценка камеры
Xperia 1
94
8 Pro +27%
119

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 1
70.6 дБ
8 Pro
н/д
Музыка
Xperia 1
75.3 дБ
8 Pro
н/д
Звонок
Xperia 1
81 дБ
8 Pro
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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