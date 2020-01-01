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Sony Xperia 1 против Samsung Galaxy A20e

Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1
VS
Самсунг Галакси А20е
Samsung Galaxy A20e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • Защита корпуса по стандарту IP65
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 117% выше плотность пикселей (643 vs 296 PPI)
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (666 против 494 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и Samsung Galaxy A20e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 296 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 80.98%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 1 +35%
666 нит
Galaxy A20e
494 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 147.4 мм
Ширина 72 мм 69.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1 +1%
82%
Galaxy A20e
80.98%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 и Самсунг Галакси А20е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 640 ARM Mali-G71 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 585 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 +219%
749
Galaxy A20e
235
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 +202%
2633
Galaxy A20e
872
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 +347%
441634
Galaxy A20e
98860

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1
8:57 ч.
Galaxy A20e
н/д
Время просмотра видео
Xperia 1
11:10 ч.
Galaxy A20e
н/д
Время разговора (3G)
Xperia 1
25:00 ч.
Galaxy A20e
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 vs Samsung Galaxy A20e
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 6

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 1
70.6 дБ
Galaxy A20e
н/д
Музыка
Xperia 1
75.3 дБ
Galaxy A20e
н/д
Звонок
Xperia 1
81 дБ
Galaxy A20e
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.

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