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Sony Xperia 1 против Samsung Galaxy A21s

Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1
VS
Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • Защита корпуса по стандарту IP65
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 138% выше плотность пикселей (643 vs 270 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (666 против 495 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • На 51% лучшая автономность (119 vs 79 часов)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и Samsung Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 82.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 1 +35%
666 нит
Galaxy A21s
495 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 163.6 мм
Ширина 72 мм 75.3 мм
Толщина 8.2 мм 8.9 мм
Вес 180 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP65 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Серый, Фиолетовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 1
82%
Galaxy A21s +1%
82.8%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 1 и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 850
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55), 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G52
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 1 +292%
749
Galaxy A21s
191
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 1 +136%
2633
Galaxy A21s
1115
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 1 +301%
441634
Galaxy A21s
110228

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI - One UI 2,0
Размер системы из коробки 23 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 1
8:57 ч.
Galaxy A21s +110%
18:02 ч.
Время просмотра видео
Xperia 1
11:10 ч.
Galaxy A21s +56%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1
25:00 ч.
Galaxy A21s +58%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 1 vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 135° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 20 13

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 1
70.6 дБ
Galaxy A21s
н/д
Музыка
Xperia 1
75.3 дБ
Galaxy A21s
н/д
Звонок
Xperia 1
81 дБ
Galaxy A21s
н/д

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.12 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.

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