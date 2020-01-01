Sony Xperia 1 против Samsung Galaxy S20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 1 с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 1
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 0.3" большая диагональ экрана
- На 14% выше плотность пикселей (643 vs 563 PPI)
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 25% выше максимальная яркость экрана (830 против 666 нит)
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
82
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 1 и Samsung Galaxy S20
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|563 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167 мм
|151.7 мм
|Ширина
|72 мм
|69.1 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP65
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый, Фиолетовый
|Красный, Голубой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|585 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
749
Galaxy S20 +24%
930
Geekbench 5 (многоядерный)
2633
Galaxy S20 +5%
2767
AnTuTu Benchmark 8
441634
Galaxy S20 +17%
518148
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#60 и #26)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|-
|One UI 2,5
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут)
|Да (100% за 75 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:57 ч.
Galaxy S20 +35%
11:53 ч.
Время просмотра видео
11:10 ч.
Galaxy S20 +8%
12:01 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 1 +76%
25:00 ч.
14:20 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|135°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 3872
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
99
Качества видео
84
Итоговая оценка камеры
94
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat
|20
|22
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70.6 дБ
Музыка
75.3 дБ
Звонок
81 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.12 Вт/кг
|0.28 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|1.52 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 более удачной покупкой.
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