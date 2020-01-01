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Sony Xperia 10 II против Huawei Honor 20

Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia 10 II
VS
Хуавей Хонор 20
Huawei Honor 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 10 II с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (523 против 458 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (457 vs 412 PPI)
Причины выбрать Huawei Honor 20
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 327 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 II и Huawei Honor 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.6% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 10 II +14%
523 нит
Honor 20
458 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157 мм 154.25 мм
Ширина 69 мм 74 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 151 грамм 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 II
77.6%
Honor 20 +9%
84.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 II и Хуавей Хонор 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 II
327
Honor 20 +111%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 II
1589
Honor 20 +51%
2399
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 II
177245
Honor 20 +114%
379342

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - Magic 3.1
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 II
12:08 ч.
Honor 20 +10%
13:25 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 II +29%
18:23 ч.
Honor 20
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 II
17:40 ч.
Honor 20 +85%
32:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 II vs Huawei Honor 20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 8 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Xperia 10 II
н/д
Honor 20
69.1 дБ
Музыка
Xperia 10 II
н/д
Honor 20
73.3 дБ
Звонок
Xperia 10 II
н/д
Honor 20
87.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.84 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея, камера и коммуникации - выбирайте Huawei Honor 20, а если дисплей, корпус и звук – то Sony Xperia 10 II.

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