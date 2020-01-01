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Sony Xperia 10 II против Huawei P30 Lite

Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia 10 II
VS
Хуавей П30 Лайт
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 10 II с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 10% выше плотность пикселей (457 vs 415 PPI)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 II и Huawei P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.2:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.6% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 10 II +4%
523 нит
P30 Lite
501 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157 мм 152.9 мм
Ширина 69 мм 72.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.43 мм
Вес 151 грамм 159 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 II
77.6%
P30 Lite +9%
84.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 II и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 HiSilicon Kirin 710
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 II +4%
327
P30 Lite
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 II +21%
1589
P30 Lite
1309
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 II +11%
177245
P30 Lite
159173

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - EMUI 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3600 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:55 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 II
12:08 ч.
P30 Lite +20%
14:45 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 II +38%
18:23 ч.
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 II
17:40 ч.
P30 Lite +64%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 II vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 MP + 8 MP) 3 (24 МП + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Xperia 10 II
н/д
P30 Lite
72.3 дБ
Музыка
Xperia 10 II
н/д
P30 Lite
74 дБ
Звонок
Xperia 10 II
н/д
P30 Lite
83.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Sony Xperia 10 II, а если программное обеспечение – то Huawei P30 Lite.

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